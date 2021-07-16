صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 54 مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–358 والمتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للنواحي العسكرية. ووفق ذات المرسوم فإن التنظيم الإقليمي الجديد سيمس كل من الناحية الثالثة والرابعة والسادسة. وهذا بناءا على ترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات.

وحسب هذا المرسوم أصبحت الناحية العسكرية الثالثة التي يحدد مقر قيادتها ببشار تشمل قطاعات كل من بشار، أدرار، تيميمون، بني عباس، وتندوف. بينما التنظيم مس الناحية العسكرية الرابعة والتي يحدد مقر قيادتها بورڨلة لتصبح تشمل كل من ورڨلة، تڨرت، بسكرة، أولاد جلال، الأغواط، الوادي، المغير، غرداية، المنيعة، إليزي، وجانت. في حين أصيحت الناحية العسكرية السادسة التي يحدد مقر قيادتها تامنغاست أصبحت تشمل كل من تامنغست، إن صالح، إن قزام، وبرج باجي مختار.

وأشار ذات المرسوم إلى ان حدود كل قطاع هي تلك المرسومة للولايات التي تحمل نفس الاسم.