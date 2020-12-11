إعادة المُباراة أمام بافلز.. هذا هو موقف العميد

أكد الناطق الرسمي لمولودية الجزائر، بأنه وأعضاء مجلس الإدارة، سمعوا بما يتم تدواله مؤخرا، بشأن إعادة مُباراة الفريق أمام بافلز البنيني، في تاريخ جديد.

وتحدث عوف للقناة الإذاعية الثالثة قائلا :”لقد سمعنا بهذا الخبر، ولكن ومن الناحية الرسمية، لم يتم إعلامنا بأي جديد”.

وواصل :”الكاف ستجتمع يوم غد السبت، وستفصل نهائيا في هذه القضية، ونحن ننتظر ترسيم الأمور”.

وأضاف :”من جهتنا قمنا بكل ما يلزم، سواء ذهابا أو إيابا، والفريق المنافس، كان يبحث عن الحجج لتفادي السفر للجزائر”.

وختم :”لقد طلبوا منا أن نوفر لهم طائرة خاصة، وعلى حسابنا، هذا أمر غير معقول تماما”.

يُشار بأن العميد، فاز على البساط الأخضر، أمام الجواميس الذين لم يُكلفوا أنفسهم عناء التواجد في العاصمة الأسبوع الماضي.