كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، عن إعادة النظر في إمتحان تقييم المكتسبات، وتقليص مدته حسب مخرجات تقييم الإمتحان التي كانت على المستوى المحلي والجهوي والوطني.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش زيارته التفقدية التي قادته إلى ولاية تيارت اليوم الأحد، تحضيرا للدخول المدرسي، أن إمتحان تقييم المكتسبات الذي أمتحن فيه تلاميذ السنة الخامسة الموسم الدراسي الماضي، جاء بالعديد من النتائج الايجابية.

وأوضح الوزير أنه تم من خلال إمتحان تقييم المكتسبات، معرفة موطن الصعوبات التي يعاني منها التلاميذ.

مضيفا أن الأولياء اليوم بإمكانهم معرفة النقائص التي يعاني منها أبناؤهم عكس السنوات الماضية. والتي كان فيها التلاميذ ينتقلون إلى التعليم المتوسط بنقائص بيداغوجية كثيرة.

واستطرد الوزير قائلا، أنه تم على المستوى المحلي والوطني تقييم هذا الامتحان. أين تم رصد العديد من الملاحظات الإيجابية والسلبية. وهو الأمر الذي جعل الوزارة تقوم بداية من الدخول المدرسي 2023/2024، بمعالجة بيداغوجية لجميع المواد. وهذا قصد القضاء على النقائص التي عانى منها التلاميذ.