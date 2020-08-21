إعادة النظر في الفئة العمرية وسقف التمويل لجهاز “انساج”

خلصت أشغال ورشة حول المؤسسات المصغرة والناشئة، نظمت في إطار الندوة الوطنية للانعاش الإقتصادي والاجتماعي، ولبعث إقتصاد جديد الى ضرورة إعادة النظر في الفئة العمرية لجهاز “أنساج” وتشجيع خلق الثروة و كذا رفع سقف التمويل لهذا الجهاز بما يتماشى مع متطلبات السوق والفرص المتاحة.

كما خلصت اشغال الورشة، التي تمت تحت إشراف الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة, والتي عرض تقريرها النهائي يوم الأربعاء في نهاية اشغال الندوة الوطنية, الى اعداد قائمة لأفكار المشاريع المدرة للأرباح والثروة، التي يمكن تجسيدها على المدى القصير، وتوجيه المقاولين اليها.

كما دعا المشاركون الى تشجيع خلق مؤسسات خدمات في مناطق الظل ذات مجالات مرنة لتلبية مختلف الاحتياجات، مسيرة من طرف سكان هذه المناطق مما سيحقق التنمية وخلق مناصب شغل في نفس الوقت، وذلك بالتنسيق مع الجماعات المحلية.