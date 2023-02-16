إعادة النظر في خارطة توزيع الحليب.. والبداية بالملبنات

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أن بعد شهر رمضان سيتم إعادة النظر في خارطة توزيع الحليب.

كما أعطى، وزير الفلاحة خلال إجابته على أسئلة النواب في مجلس الشعبي الوطني، مثالا حول خارطة توزيع الحليب. قائلا “ملبنة باتنة توزع في هذه الولاية، فلا يمكن أن تذهب هذه المادة لولايات أخرى تبعد بـ400 كلم”.

في حين، أشار هني، إلى أنه يتم استيراد البودرة حسب حاجيات السوق. أين تم ضبط أكثر من 14 ألف طن من البودرة شهريا أي ما يعادل 1.7 مليار لتر سنويا.

وكانت وزارة الفلاحة، قد إتخذت عدة إجراءات هامة لتنظيم وتطوير شعبة الحليب واللحوم الحمراء. كما تهدف ورقة طريق القطاع إلى الرفع من إنتاجه. وإعطاء ديناميكية جديدة للإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء. وكذا التقليص من الواردات بخصوص غبرة الحليب والرفع من الإنتاج الوطني للحوم الحمراء.

كما تقرر إنشاء مجلس مهني مشترك خاص بتربية الأبقار خلال الثلاثي الأول من سنة 2023. وذلك إستخلافا للمجلس المهني المشترك للحوم الحمراء. وكذا إلزامية تعريف كل القطعان المستوردة بدءا من تاريخ 2 جانفي 2023. وذلك بمرافقة المركز الوطني للتلقيح الإصطناعي والتحسين الوراثي « CNIAAG ». والديوان الوطني المهني المشترك للحليب « ONIL » واللذان سيتكفلان بوضع نظام تتبع. و رقمنة كل الأبقار الموجهة للتكاثر.