«إعادة النظر في ملف الطعون المطروحة منذ 2014»

ترحيل سكان القصبة السفلى قبل رمضان.. والي العاصمة عبد القادر صيودة:

كشف والي العاصمة، عبد القادر صيودة، بأنه سيتم إعادة النظر في ملفات الطعون الخاصة بالمقصيين من المساكن الاجتماعية «سوسيال»، منذ جوان 2014.

مع برمجة عملية ترحيل لسكان القصبة كمرحلة أولى، فيما سيتم تنظيم عملية ترحيل بعد نهاية السنة الدراسية 2018 /2019.

وقال المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالعاصمة، أمس، في أول تصريح له منذ توليه منصب والي العاصمة، إنه تم النظر في عديد الملفات منذ وصوله للعاصمة.

بما فيها ملف الطعون الخاصة بطالبي مساكن «سوسيال»، بعد أن تم إقصاء هؤلاء من الاستفادة من السكن خلال 25 عملية ترحيل باشرتها الولاية منذ جوان 2014.

بالقول «سيتم إعادة النظر فيها ودراسة ملفاتهم بكل شفافية، وسيتم الرد على أصحابها فور الانتهاء منها».

فيما أعلن صيودة، عن تنظيم عملية ترحيل ستمس بالدرجة الأولى سكان القصبة، والمساكن الهشة، والمصنفة في الخانة الحمراء كأولوية.

وذلك قبل حلول شهر رمضان القادم، فيما أكد الوالي أن «عملية الترحيل لكوطة كبيرة فستنظمها الولاية بعد نهاية السنة الدراسية 2018/ 2019».

هذا، وقال الوالي صيودة، على هامش حفل تكريم رمزي لبعض متقاعدي ولاية الجزائر، المقاطعات الإدارية والمؤسّسات الولائية بمناسبة عيد العمال الموافق لـ01 ماي «إن هناك تجميدا لأموال كثيرة في الميزانيات».

مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لتظهير المداولات، ليتم استغلال هذه الأموال في تسجيل برامج تنموية جوارية تمس بالدرجة الأولى المواطن.

كما سيتم إطلاق مشاريع الكهرباء وتوصيل الغاز والماء، وتهيئة المنشآت الجوارية الشبانية، وكذا تعبيد الطرقات»، بالإضافة إلى مشاريع كانت مجمدة والتي لم تنطلق.

خاصة التي لها علاقة بالصحة، بنايات مدرسية –حسبه-. وأكد الوالي صيودة، أن وزارة السكن والعمران والمدينة، قررت منح «كوطة» كبيرة للولاية.

لإنجاز مشاريع سكنية بصيغة الترقوي المدعم «أل بي يا»، وأن كل المشاريع السكينة التي تعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز بالعاصمة، ستكون لها متابعة خاصة.