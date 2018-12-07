إعادة النقاط الثلاث لشباب بلوزداد من إختصاص المكتب الفيدرالي

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، خير الدين زطشي، أنّ قضية إعادة النقاط الثلاث المختصمة من رصيد شباب بلوزداد تدخل في صلاحيات المكتب الفيدرالي التابع للإتحاد الجزائري لكرة القدم.

ونزل مدوار ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة، أين تحدث عن مشكل النقاط الثلاثة التي خصمت من رصيد فريق شباب بلوزداد مع إنطلاق الموسم الكروي الحالي قائلا:

” قدمت ملف شباب بلوزداد إلى المكتب الفيدرالي، لأن رئيس الفيدرالية قال أنّ هذا من إختصاصنا، وهو الوحيد الذي يملك صلاحية لحل هذا الملف”.

وأضاف: ” كان يجب على المسيرين السابقين أن يتقدموا بطعن في الوقت المناسب.. اليوم المسؤولين الجدد يرغبون في إستعادة النقاط الثلاث”.

“التأخر في الفصل في هذه القضية لا يخدم حتى فريق، ولكن هذه من صلاحيات الفيدرالية لكرة القدم، وليس من صلاحياتنا من أجل الفصل في هذا الموضوع”.