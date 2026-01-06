إعادة الهيكل التنظيمي لجهاز الجمارك.. هذا ماقاله اللواء بخوش

أوضح المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش،بخصوص مشروع إعادة الهيكل التنظيمي لجهاز الجمارك أنه يهدف إلى تحديث البنية التنظيمية للمديرية العامة ومصالحها الخارجية.

وهذا يواكب متطلبات العصرنة والتحول الرقمي. ويعزز التنسيق بين المستويات المركزية والجهوية والميدانية، ويضمن الفعالية في الأداء وتقوية القدرات الرقابية والتحليلية، مع خلق “مرونة” أكبر في اتخاذ القرار.

وأكد المدير العام على أن هذه المشاريع الثلاثة تم إعدادها وفق منهجية “محكمة”، وأحيلت إلى الجهات المعنية. لاستكمال مسارها القانوني والإداري، مشددا على أنها تشكل “لبنات أساسية في مسار الإصلاح الشامل للجمارك الجزائرية، بما يعزز احترافيتها ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني”.

ولدى تطرقه إلى ملف التحول الرقمي لدى الجمارك، أكد المدير العام أن هذا التوجه يمثل خيارا “استراتيجيا”. منوها في هذا الصدد بالإنجازات المحققة لا سيما بعد تعميم النظام المعلوماتي الجديد للجمارك “ألساس”، مع وضع حيز الخدمة للنظام الخاص بمعالجة المسافرين، الذي يجري العمل حاليا على تطوير مرحلته التكميلية.