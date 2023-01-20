إعادة انتخاب إبراهيم غالي أمينا عاما لجبهة البوليساريو

تم اليوم الجمعة، إعادة انتخاب إبراهيم غالي، على رأس الجبهة البوليساريو، كأمين عاما بـ 1253 صوت وهو ما يمثل 68 بالمائة من مجموع الأصوات المعبر عنها في هذه الانتخابات.

وبذلك يجدد المؤتمر 16 لجبهة البوليساريو الثقة في شخص ابراهيم غالي أمينا عاما للجبهة لعهدة تمتد ثلاثة سنوات .

وقد فاز غالي بالمنصب متقدما على القيادي في الجبهة البشير مصطفى السيد الذي فاز بنسبة 31 بالمائة بمجموع 563 صوت.

وستتواصل المرحلة الثانية من الإنتخابات غدا السبت لإختيار أعضاء مكتب الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، حيث يتنافس 108 مترشحا على هذا المنصب .

وفيمايلي نتائج إنتخاب منصب الامين العام لجبهة البوليساريو:

إعادة إنتخاب إبراهيم غالي کأمين عام للجبهة لعهدة تمتد ثلاثة سنوات .

– مجموع المؤتمرين المسجلين : 2097

– عدد المصوتين : 1870

– الاصوات المعبر عنها : 1816

– الاصوات الملغات : 54

– ابراهيم غالي : 1253

(بنسبة 69% من الاصوات المعبر عنها)

– لبشير مصطفى السيد : 563

(بنسبة 31% من الأصوات المعبر عنها)