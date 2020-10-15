إعادة انتخاب الجزائر عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية

تم يوم أمس الأربعاء، بجنيف، إعادة انتخاب الجزائر بالتزكية كعضو في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية لمدة 4 سنوات.

وتمت إعادة تزكية الجزائر خلال أعمال الجمعية العامة للمنظمة التي جرت بجنيف، حيث انتخبت الجزائر كعضو من 2020 الى 2024.

وبهذا تعترف الدول الأعضاء، بالدور الرائد للحماية المدنية الجزائرية في إدارة الكوارث والمخاطر التي تؤثر على البيئة وسلامة الناس والبضائع.

وخلال أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية، انتُخبت الكاميرونية مارياتو ياب لمنصب الأمين العام للمنظمة، في الجولة الأولى من الانتخابات.

وتفوقت الكاميرونية مارياتو ياب، بأغلبية 30 صوتًا مقابل 23 للمرشح اللبناني ريمون خطار.

للإشارة، المنظمة الدولية للحماية المدنية (ICPO) هي منظمة حكومية دولية.

وتهدف إلى المساهمة في تطوير الدول للهياكل التي تضمن حماية السكان ومساعدتهم وحماية الأصول البيئية من الكوارث.