إعادة انتخاب رابحي رئيسا لشباب بلوزداد

أُعيد انتخاب مهدي رابحي، على رأس مجلس إدارة شباب بلوزداد، حسبما أكده النادي الهاوي شباب بلوزداد، أمس السبت.

وجاءت خطوة تجديد الثقة في رابحي، عقب اجتماع مجلس إدارة شباب بلوزداد، أمس، بمقر النادي بسعيد حمدين، وفقا لذات المصدر.

كما تم في المقابل، تدعيم الطاقم الإداري لشباب بلوزداد، على هامش الجمعية العامة. التي انعقدت يوم الخميس الماضي، بمقر مجمع “مدار” المالك لأغلبية أسهم الفريق.

ويتكون مجلس إدارة شباب بلوزداد، بكل من معمر جبور وأوكالي رشيد وبهلول رشيد ومحمد بوحفص، إلى جانب الرئيس مهدي رابحي، ورئيس النادي الهاوي، بوعلام بوكروشة.