إعادة انتخاب رشيد بلحاج باللجنة الدولية لتقصي الحقائق.. هذا ما قالته الخارجية

اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن إعادة انتخاب البروفيسور رشيد بلحاج. كعضو في اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق بمثابة تتويج إضافي لعمل الجزائر الدبلوماسي.

وجاء في بيان الوزارة “إن إعادة انتخاب البروفيسور بلحاج يمثل تتويجا إضافيا لعمل الجزائر الدبلوماسي. ويجسد تمسك بلادنا بالحصول على عهدة في هذه اللجنة من أجل تطبيق القانون الإنساني الدولي”.

وأكدت الوزارة أن إعادة انتخاب بلحاج تشكل أيضا اعترافا مستحقا بالخصال الشخصية للمترشح الجزائري. وبمساهمته في أعمال اللجنة منذ انتخابه لعهدة أولى في 2017″.

وأعيد انتخاب رشيد بلحاج الذي يشغل رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة. ورئيس المجلس العلمي لكلية الطب بالجزائر العاصمة، بـ53 صوتا من أصل 58 شاركوا في عملية الانتخاب بمناسبة اجتماع بارن بسويسرا. الذي جمع الدول الأطراف (76 دولة) في البروتوكول الاضافي رقم 1 لاتفاقيات جنيف، التي قبلت اختصاص اللجنة، بما فيها الجزائر.

هذا وينحدر المترشحون الآخرون من 14 دولة، وهي: ألمانيا والأرجنتين وبلجيكا والشيلي وكوستاريكا والامارات العربية المتحدة ومدغشقر ومنغوليا وبولونيا. والبرتغال وقطر والمملكة المتحدة وسلوفاكيا والسويد.

وتعتبر اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق هيئة تتألف من 15 خبيرا، أنشئت تطبيقا لأحكام البروتوكول الإضافي رقم 1 لاتفاقيات جنيف. المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة من أجل الاستجابة للأحداث المرتبطة بالقانون الإنساني الدولي.

وتبقى اللجنة تحت تصرف أطراف النزاع المسلح من أجل السهر من خلال مساعيها الحميدة على تسهيل احترام القانون الإنساني الدولي.

وقد شهدت اللجنة دائما عضوية الخبراء الجزائريين منذ انشائها في 1991.

كما هنأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، يوم الجمعة، البروفيسور بلحاج رشيد. لانتخابه لعهدة جديدة كعضو في اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق.

وغرد لعمامرة على تويتر “أحر التهاني للبروفيسور بلحاج رشيد انتخابه اليوم بجدارة لعهدة جديدة. كعضو في اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق”.

وأضاف “مع تمنياتي له بالتوفيق في أداء مهامه وتجسيد ولاية هذه الآلية المهمة التي تم إنشاؤها. للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني”.