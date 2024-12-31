إعادة انتخاب سيد أحمد العسري على رأس الاتحادية الجزائرية لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة

أعيد، اليوم الثلاثاء، انتخاب، سيد أحمد العسري، رئيسا للاتحادية الجزائرية لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحسب بيان الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد تم تجديد الثقة في سيد أحمد العسري، رئيسا للاتحادية الجزائرية لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، لعهدة أخرى (2025-2028) بـ43 صوتا من أصل 44.

وكان الرئيس سيد أحمد العسري على رأس قائمة ضمت 12 عضوا. خلال الجمعية الانتخابية التي انعقدت بقاعة المحاضرات “رابح شباح” بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.