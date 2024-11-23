إعادة انتخاب ياسين لوعيل على رأس اتحادية ألعاب القوى

أعيد انتخاب ياسين لوعيل، على رأس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى لعهدة أولمبية جديدة (2025 -2028).

وتم انتخاب لوعيل، لعهدة أولمبية جديدة، على هامش أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت، اليوم السبت، بعدما تم تأجيلها عن موعدها السابق، الذي كان مقررا يوم الـ 16 نوفمبر الجاري.

وتنافس 3 مترشحين لرئاسة الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، يتقدمهم الرئيس القديم الجديد. ياسين لوعيل، إلى جانب كل من بن سليماني مراد، وبوراس عمار.

وتحصل لوعيل، على 44 صوتا، متفوقا بفارق كبير عن أقرب منافسيه، بوراس عمار صاحب 28 صوتا. بينما تحصل بن سليماني، على 3 أصوات فقط، فيما تم الغاء صوت واحد.