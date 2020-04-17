إعادة بث مواجهة الخضر والفراعنة مساء اليوم على التلفزيون العمومي

يعيد التلفزيون الجزائري اليوم الجمعة، بث مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره المصري في تصفيات مونديال 2010 بملعب مصطفى تشاكر.

وستعاد المباراة التي كانت ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال جنوب افريقيا 2010، اليوم في حدود الساعة 18:30 على القناتين الأولى والسادسة.

وتَحصّل التلفزيون الجزائري على حقوق إعادة بثّ عددٍ من مباريات المنتخب الوطني الخاصة بتصفيات مونديال 2010 وكذلك مباريات مونديالي جنوب افريقيا والبرازيل.

بالإضافة إلى بعضا من مباريات الخضر في كأس أمم افريقيا 2019 التي أقيمت في مصر وتوج المنتخب الوطني باللقب الإفريقي.

يأتي هذا بعد مفاوضات المدير العام للتلفزيون العمومي أحمد بن صبان مع مسؤولي “الكاف” بالإضافة إلى مسؤولي “بي إن سبوتس” الشركة المالكة لحقوق بث المباريات.