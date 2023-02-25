إعادة برمجة حفل الزنڤاوي بالقاعة البيضاوية في هذا التاريخ

أعلنت شركة الانتاج “EMPATHE PRO” عن إعادة برمجة الحفل الضخم لنجوم الأغنية الشبابية، بالقاعة البيضاوية، يوم السبت 4 مارس 2023.

وكان من القرر إقامة هذا الحفل يوم أمس الجمعة، ولكن تم تأجيله من قبل إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف لدواعي أمنية.

وأوضح بيان الشركة، أنه قد تم تأجيل الحفل حتى تتوفر أحسن الظروف الأمنية والتنظيمية للزبائن الكرام.

وأشار البيان، إلى أن الحفل سيكون في نفس التوقيت، على أن تبقى التذاكر سارية المفعول.

هذا وسيكون إفتتاح الحفل على الساعة الخامسة مساءً. أما بالنسبة للتذاكر فهي متوفرة على مستوى القاعة البيضاوية وملعب 5 جويلية.

وسيجتمع في هذا الحفل، نجوم الزنقاوي، ومنهم جليل باليرمو وموح ميلانو لإضافة المزيد من التشويق والمتعة.

كما سيقدمون أبرز أغانيهم والتي عرفت رواجا كبيرا في الأوساط الشبابية.

ومفاجأة الحفل فستكون من نصيب فاروق بوجملين المعروف بريفكا، والذي سيكون منشطا للحفل.