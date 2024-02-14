أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، عن قرب إعادة بعث أشغال إنجاز محطات دفع رسوم المرور على الطريق السيار شرق -غرب، بعد تعرض المشروع للتجميد.

وأوضح الوزير خلال رده على أسئلة الصحفيين أثناء زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى ولايتي البويرة وتيزي وزو. أن تجميد هذه الأشغال في السابق كان بسبب تسجيل بعض المشاكل مع مؤسسات الانجاز. مشيرا إلى إعادة بعثها بهدف وضع هذه المنشآت حيز الخدمة في المستقبل القريب.

كما كشف أيضا عن انتهاء أشغال إنجاز مشروع الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر العاصمة و مدينة لاغوس بنيجريا.

وفيما يتعلق بالطريق الرابط بين الجزائر وموريتانيا (تندوف-الزويرات)، ذكر رخروخ أن الدراسات الخاصة بهذا المشروع شارفت على الانتهاء، وسيتم إطلاق الأشغال قريبا.

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