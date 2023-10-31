إعادة بعث أشغال الطريق السيّار “البويرة-تيزي وزو” الأسابيع المقبلة

سيعرف مشروع إنجاز الطريق السيار الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو عبر بلدية الجباحية “البويرة”. على مسافة 48 كلم، إعادة بعث أشغاله المتوقفة خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح مدير الأشغال العمومية لولاية البويرة، نور الدين قاسمي، أن إعادة بعث أشغال الطريق السيار الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو عبر بلدية الجباحية “البويرة”. بعد توقفها منذ 20 جويلية الفارط لأسباب مالية سيكون، ممكنا بفضل رصد غلاف مالي إضافي للمشروع.

وأضاف نفس المسؤول، أن إعادة بعث المشروع ستكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة. من أجل استكمال بقية الأشغال المتعلقة أساسا بإنجاز الجسر الكبير وتجهيز نفق وبعض الأشغال الطرقية.

وكان مجلس الوزراء المنعقد في 15 أكتوبر الجاري قد وافق على استكمال انجاز الطريقين السيارين. اللذين يربطان ولايتي معسكر وتيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب. علما أن الطريق السيار الاختراقي لتيزي وزو يعبر ولاية البويرة.

كما منحت صفقة إنجاز هذا المشروع عام 2013 للمجمع الجزائري التركي ZGUN وNUROL (تركيا). والمؤسسة الوطنية للأشغال الفنية الكبرى (الجزائر). بغلاف مالي مقدر بـ 55.96 مليار دج بمدة انجاز حددت بـ 36 شهرا.

وكانت أشغال انجاز هذا الطريق السيار الذي سيربط ولاية تيزي وزو بالطريق السيار شرق -غرب عبر بلدية جباحية، قد انطلقت سنة 2014. وسجل المشروع منذ ذلك الحين عدة عمليات إعادة تقييم كلفته المالية.

ويمتد هذا المشروع على مسافة 48 كلم عبر ولايتي البويرة وتيزي وزو، ويتضمن 21 جسرا ونفقين بطول 950 م و710 م يعبران بلديتي دراع الميزان وآيت يحي موسى (تيزي وزو).

وسجلت أشغال هذا الطريق الاختراقي عدة توقفات لأسباب متعددة، من بينها نقص التمويل وإشكالية نزع الملكية فضلا عن الأزمة الصحية كوفيد-19.

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