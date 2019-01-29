إعادة بعث إنجاز مستشفى 240 سرير ببومرداس قريبا

سيتم بعث ورشة إنجاز مستشفى 240 سرير، ببومرداس، قريبا، بعد فسخ العقد مع الشركة الأجنبية المكلفة بإنجازه.

وحسب والي بومرداس، محمد سلماني، فالولاية بصدد فسخ عقد العمل مع المؤسسة الإيطالية لعدم احترامها لبنود الاتفاقية ودفتر شروط المشروع.

وسيتم استئناف الأشغال مع مؤسسة إنجاز أخرى في أقرب وقت، حسب مصادر من الولاية.

ويجري حاليا تحويل ملف إنجاز هذا المشروع من مديرية الصحة والسكان، إلى مديرية التجهيزات العمومية.

وأوضح بدوره مدير الصحة والسكان بأن هذه المؤسسة تحصلت على كل مستحقاتها المالية مقابل ما قامت بإنجازه.

وبررت المؤسسة غيابها عن ورشة الإنجاز، بعدم استطاعتها من الناحية المالية التكفل بمواصلة أشغال الإنجاز.

وقد تدخلت عوامل عديدة في تعطل إنجاز هذا الصرح الطبي من أهمها التأخر في إعلان تاريخ المناقصة لإختيار المقاولة إلى سنة 2011.

بعدما كان يفترض استلام المشروع في يونيو 2015، إلا أن نسبة إنجازه حاليا لم تتجاوز 20 بالمائة.

يذكر أنه يجري إنجاز هذا الصرح الطبي في موقع جيد بوسط مدينة ويضم 5 طوابق بالإضافة إلى أكثر من 10 قاعات للعمليات الجراحية.