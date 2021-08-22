أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بضرورة إعادة بعث مشروع إنتاج فيلم (الأمير عبد القادر) باعتباره مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وكونه رمزا عالميا.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أين شدد في قطاع الثقافة على ضرورة إرساء صناعة سينماتوغرافية خلاقة لمناصب الشغل والثروة عن طريق الإنتاج السينمائي الهادف ذي المعايير الدولية.

كما أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بإدماج المتخرجين من المعاهد الفنية والدراما وحملة البكالوريا الفنية مستقبلا، في المجال الفني بكل أنواعه.