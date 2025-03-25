إعادة بعث مشروع مصنع الإسمنت في الجلفة

إستقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، صباح اليوم الثلاثاء، وفدًا عن الشركة الوطنية الصينية للهندسة والبناء المحدودة (CSCEC)، بحضور إطارات الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع جيكا (GICA).

وحسب بيان للوزارة، إستمع الوزير، خلال اللقاء، إلى عرض مفصل من الطرفين الجزائري والصيني حول الوضعية الحالية لمشروع مصنع الإسمنت بالجلفة. حيث تم الوقوف على أبرز التحديات التي تعيق إعادة إطلاقه.

ليسدى الوزير، تعليمات، بالإسراع في إنشاء المؤسسة المختلطة المكلفة بتسيير المشروع.

وإعداد تقرير مفصل يحدد الجهات المعنية والتدابير اللازمة لإعادة بعث المشروع في أقرب الآجال.

وكذا إجراء الدراسات التقنية اللازمة، مع دراسة إمكانية التوجه نحو إنتاج الإسمنت الأخضر. بهدف تعزيز تنافسية المنتج الجزائري وولوجه الأسواق العالمية وزيادة الصادرات.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المعنية. والتبليغ الفوري عن أي عراقيل قد تواجه المشروع. مؤكّدًا التزام الوزارة بتوفير كل الظروف الملائمة لضمان نجاحه.