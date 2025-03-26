إعادة بعث مشروع مصنع الاسمنت بالجلفة..غريب يلتقي مع وفد صيني

استقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، بالجزائر العاصمة، وفدا عن الشركة الوطنية الصينية للهندسة والبناء المحدودة. حيث تباحث معه سبل إعادة بعث مشروع مصنع الاسمنت بالجلفة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي جرى أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بحضور اطاراتها والرئيس المدير العام لمجمع جيكا، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى إعادة بعث المشاريع الاستثمارية المسترجعة. بموجب أحكام قضائية في إطار مكافحة الفساد.

وخلال الاجتماع, استمع الوزير إلى عرض مفصل من الطرفين الجزائري والصيني, حول الوضعية الحالية للمشروع, حيث تم الوقوف على أبرز التحديات التي تعيق إعادة إطلاقه, حسب البيان.

وبهذا الخصوص, أسدى غريب تعليمات ترمي الى الإسراع في إنشاء المؤسسة المختلطة المكلفة بتسيير المشروع، وكذا اعداد تقرير مفصل يحدد الجهات المعنية والتدابير اللازمة لإعادة بعث المشروع في أقرب الآجال.

كما أمر بإجراء الدراسات التقنية اللازمة, مع دراسة إمكانية التوجه نحو إنتاج الإسمنت الأخضر, بغية تعزيز تنافسية المنتج الجزائري وولوجه الأسواق العالمية وزيادة الصادرات.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المعنية، والتبليغ الفوري عن أي عراقيل قد تواجه المشروع, مؤكدا على التزام الوزارة بتوفير كل الظروف الملائمة لضمان نجاحه.