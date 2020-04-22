إعادة بعث ورشات التهيئة الخارجية للمشاريع وتسوية وضعية المقاولين الذين تأثرت مشاريعهم جراء الحجر الصحي

طالب وزير السكن والعمران كمال ناصري، بضرورة دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز خاصة منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر النسيج الاقتصادي الأول في حلقة البناء.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزير ترأس اليوم، الأربعاء بمقر الوزارة اجتماعا تنسيقيا بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وضم الإجتماع الأمين العام لوزارة السكن، المفتش العام، رئيس الديوان، وكذا المدراء العامون المركزيون ومدراء المؤسسات تحت الوصاية بالإضافة إلى كل مدراء القطاع عبر 48 ولاية.

وأضاف البيان، أن الوزير طالب بضرورة المواصلة في عملية التعقيم، كما بعث برسالة شكر لكل المتعاملين الاقتصادين الذين شاركوا في الهبة التضامنية التي قام بها قطاع السكن عبر جميع مؤسسات الإنجاز كلا حسب مقدرته.

كما طلب ناصري بضرورة دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز خاصة منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر النسيج الاقتصادي الأول في حلقة البناء.

و أمر كذلك بدراسة وتسوية الملفات الموجودة على مستوى لجان الصفقات العمومية، بالإضافة إلى إعادة بعث ورشات التهيئة الخارجية للمشاريع كون أنها تنجز في الهواء الطلق ولا يوجد احتكاك ما بين العمال، مع ضرورة أخذ كل الاحتياطات الوقائية اللازمة تبعا لتعليمات السلطات الصحية .

كما أمر المسؤول الاول عن القطاع بتسوية وضعية المقاولين الذين تأثرت مشاريعهم جراء الحجر الصحي عن طريق أوامر بوقف الأشغال دون تطبيق عقوبات التأخير.