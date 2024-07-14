إعادة تأهيل مدينة تنس القديمة

قامت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اليوم الأحد، بزيارة مدينة تنس القديمة بالشلف، التي تعد إحدى أهم المدن التاريخية على الساحل الجزائري.

وحسب بيان للوزارة، أعلنت مولوجي عن رفع التجميد عن عملية دراسة تكميلية ومتابعة إنجاز الأشغال الاستعجالية لإعادة تأهيل المدينة بمبلغ يقدر بـ 100 مليون دج.

كما اطلعت مولوجي، على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لمدينة تنس القديمة، الذي تم الانتهاء من اعداده والمصادقة عليه.

وتزخر المدينة بمعالم كثيرة تشهد على المراحل التي عاشتها، حيث تم تصنيفها كقطاع محفوظ سنة 2007.