إعادة تأهيل وضمان إستغلال أمثل لأسواق الجملة

خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري إلى دراسة عرضا مشترك بين الداخلية والتجارة والفلاحة لإعادة تأهيل وضمان استغلال أمثل لأسواق الجملة.

وخلال الإجتماع الذي جرى برئاسة الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان ويتضمن العرض إعادة تنظيم أسواق الجملة وإدماج الأسواق الموازية في القطاع الرسمي.

وحسب بيان مصالح الوزير الأوّل هذا العرض يسمح بتقديم معلومات دقيقة حول الشبكة الهامة لأسواق الجملة بالجزائر. والبالغ عددها 64 سوقا، حيث ستضاف إليها عن قريب 6 أسواق جديدة قيد الاستكمال.

بالإضافة إلى تحديد النقائص ووضع خارطة طريق ترمي إلى تداركها وإعادة تأهيل هذه المساحات التجارية وضمان استغلالها الأمثل، حيث تعتبر عاملا أساسيا في ضبط السوق.