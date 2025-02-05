إعادة تأهيل وعصرنة 75 محطة للسكك الحديدية

أطلقت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف”، برنامجا واسعا لإعادة تأهيل وعصرنة 75 محطة للسكك الحديدية عبر مختلف ولايات البلاد.

وأوضح المدير المكلف بالإعلام بـ “أنسريف”، عبد القادر مزار، في تصريح لـ “وأج”، أن هذا البرنامج المقسم على ثلاث حصص. سيسمح بعصرنة وتجهيز هذه المحطات بمختلف الوسائل والمرافق الضرورية لراحة المسافرين.

وأضاف مزار، أن قائمة المحطات المعنية بهذه الحصة تضم كلاً من حسين داي وبابا علي وبئر توتة بولاية الجزائر، البليدة. بالإضافة إلى بومدفع والعطاف ولاية عين الدفلى، الشلف، غليزان، البويرة، الأسنام، العجيبة، القصر، والمنصورة بولاية البويرة. الماتن بولاية بجاية، الياشير والعناصر بولاية برج بوعريريج. القرزي ووادي حميمين بولاية قسنطينة.

كما ستشرع وكالة “أنسريف”، ضمن هذا البرنامج، في تشييد محطة جديدة بالجزائر العاصمة التي “ستكون واجهة لعاصمة البلاد، تعد أبرز المنشآت الخدماتية التي تنجزها الوكالة. وذلك بمقاييس عالمية ومرافق عصرية وهندسة معمارية راقية تعكس ثقافة وتاريخ الجزائر”.

أما بالنسبة للحصتين الثانية والثالثة. فقد تم تجديد طلب العروض لتحديد الشركات التي ستتكفل بدراسات إعادة التأهيل.

وتشمل الحصة الثانية 43 محطة بشرق البلاد وهي: عين مليلة (أم البواقي)، باتنة، عين التوتة، مصنع الإسمنت بعين التوتة، عين ياقوت (ولاية باتنة). جمعة/عين القصر والقنطرة والوطاية (ولاية بسكرة)، توقرت. بالإضافة إلى حمادي، عزابة، حجر السود، كرومة (ولاية سكيكدة). ديدوش مراد والحامة بوزيان (ولاية قسنطينة)، مجاز الصفاء وبوكموزة وبوشقوف (ولاية قالمة).

أما بولاية عنابة، فستتم إعادة تأهيل وعصرنة محطتي بلديتي عنابة والحجار، فيما ستشمل العملية بولاية سوق أهراس كلاً من محطة المشروحة، عين تحميمين، سيدي لهميسي، مداوروش، وادي الشوك، وادي الداموس، عين عفرة، عين سنور، واد مغراس، الحنانشة، الدريعة وسوق أهراس.

كما تشمل الحصة الثانية كل من محطة العوينات، مرسط، الونزة، محطة تجميع المواد المنجمية، تبسة، جبل العنق، وادي الكبريت، عين الشانية (ولاية تبسة)، محطة جيجل. بالإضافة إلى محطات الشيحاني، شبيطة مختار والدرعان (الطارف).

وتضم الحصة الثالثة الخاصة بالولايات الغربية 13 محطة وهي: مستغانم، محطتا المحمدية (ولاية معسكر)، سعيدة، عين البرد وسيدي بلعباس وسيدي لحسن (ولاية سيدي بلعباس)، العامرية وعين تيموشنت (ولاية عين تموشنت)، عين تركي (عين الدفلى)، واد الجمعة (غليزان)، والمحطة البحرية بمدينة وهران ومحطة مسرغين (ولاية وهران).