إعادة تحديد اختصاصات مجلس الدولة لتحسين تنظيمه وعمله

استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 ــ 01 الـمؤرخ في 3 ماي 1998، والـمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن مشروع هذا النص يندرج في إطار مطابقة القانون العضوي المعني مع الأحكام الجديدة الـمدخلة بموجب التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020، والتي أنشأت محاكم الإستئناف الإدارية، باعتبارها الدرجة الثانية للتقاضي في الـمواد الإدارية.

كما ينص مشروع القانون العضوي على إعادة تحديد اختصاصات مجلس الدولة والأحكام التي تهدف إلى تحسين تنظيمه وعمله، وذلك في إطار العملية التي باشرتها الدولة من أجل إصلاح شامل للعدالة، بما يضمن استقلاليتها وعصرنتها وفعاليتها.

وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.