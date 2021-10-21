إعادة ترشيح فيلم “هيليوبوليس” بمنافسة “أوسكار” 2022

أعيد اختيار الفيلم الروائي الطويل “هيليوبوليس” للمخرج جعفر قاسم ليمثل الجزائر في مسابقة أوسكار أحسن فيلم دولي 2022.

وتنظم مسابقة أوسكار الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم الصور المتحركة، حسب ما جاء في بيان صادر عن متحف السينما (السينماتيك).

واختارت لجنة اختيار الأفلام على مستوى وزارة الثقافة والفنون، التي ترأسها المخرج محمد لخضر حامينة.

وضمت اللجنة كل من المخرج والمنتج بلقاسم حجاج والمخرج رشيد بن علال والمخرجة ياسمين شويخ. ومدير السينماتيك سليم أقار والممثل فوزي صايشي. والملحن الموسيقي سليم دادة.

وتم اختيار “هيليوبوليس” من بين ثلاثة أفلام أخرى هي “أخوات” ليمينة بن قيقي و”أرغو” لعمر بلقاسمي و”جنية” لعبد الكريم بهلول. وهذا نظير قوته الفنية وقوة تيمته، حسب البيان.

وقد تم ترشيح الفيلم أيضا العام الماضي لجوائز الأوسكار في دورتها الـ 93. غير أن مخرجه سحبه لعدم تمكنه من عرضه في الصالات بسبب الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كورونا.

ويتطلب قبول أكاديمية الأوسكار للأفلام المرشحة لقائمتها الأولية لجائزة أحسن فيلم دولي العديد من الشروط. منها أن يكون العمل قد عرض تجاريا بإحدى قاعات العرض في بلده الأصلي.

ويدور هذا الفيلم السياسي -المقتبس عن أحداث واقعية- حول شخصية “زيناتي”. أحد ملاك الأراضي ببلدة “هيليوبوليس” بولاية قالمة (شرق الجزائر) وإبن قايد، الذي تأثر بالأفكار الإدماجية. غير أن إبن “زيناتي” الطالب الشاب يتبنى المطالب المنادية باستقلال الجزائر.

الفيلم الذي يتخذ من تاريخ 1940 بداية لأحداثه يرصد أيضا الأسباب التي أدت لمجازر 8 ماي 1945. التي ارتكب فيها المعمرون فضائع رهيبة بحق الجزائريين وهو إدانة صريحة للإبادات التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر.

ويعتبر هذا العمل الفيلم الروائي الطويل الأول لقاسم. وقد شارك في أدائه ممثلون جزائريون كعزيز بوكروني ومهدي رمضاني وفضيل عسول بالإضافة إلى ممثلين فرنسيين.