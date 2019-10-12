إعادة تشغيل أنبوب الغاز الذي تعرض للتخريب في الطارف مساء اليوم

تتواصل أشغال إصلاح الأعطاب التي مست القناة الرئيسة الناقلة للغاز الطبيعي في البلديات الحدودية للطارف، وتخص بلديات القالة وعين العسل ورمل السوق وبوقوس.

أين تم الوقوف على سير هذه الأشغال، التي جندت لها كل من مؤسسة نقل الغاز وكذا توزيع الكهرباء والغاز كل الإمكانات البشرية والمادية.

مع تسخير أعوان الحماية المدنية، للوقاية من أي أخطار محتملة أثناء إصلاح العطب.

وكان الأنبوب الرئيسي قد تعرض ليلة أمس إلى عمل تخريبي، بحي البفة بلدية عين العسل الحدودية، من طرف مجهول، يجري البحث عنه حاليا من طرف الأجهزة الأمنية.

وتسبب هذا التخريب، في إنفجار قوي بالأنبوب، بالإضافة إلى قطع التموين بالغاز عن سكان تلك البلديات.

و قد تمت إزالة الأنبوب المخرب واستبداله بأنبوب جديد، لما تتطلبه العملية من دقة وحذر.

فيما يرتقب إعادة تشغيل الأنبوب هذه الأمسية، حسب ما صرح به للنهار، مدير سونلغاز للطارف، عبد الرحمان ضامن.