إعادة تشغيل الفرن العالي بمركب الحجار بعد 6 أيام توقف

أعيد اليوم الأحد، تشغيل الفرن العالي لمركب سيدار الحجار بعد توقف دام ستة 6 أيام بسبب تراجع مخزون الحديد الخام.

صرح الرئيس المدير العام بالنيابة لمركب سيدار، أنه أعيد تشغيل الفرن العالي بالمركب بعد رفع حجم مخزون الحديد الخام .

وأوضح المسؤول أنه تم رفع حجم مخزون المركب من الحديد الخام بصفة نسبية تعادل أسبوعا كاملا من النشاط.

وأضاف لطفي مانع أن الحل مؤقت في انتظار معالجة إشكالية تموين المركب بالمادة الأولية وفقا لرزنامة النشاط العادية.

و يستهلك المركب يوميا حوالي 8 آلاف طن من الحديد الخام تصله من منجمي الونزة وبوخضرة .

ويوفر منجم الونزة 75 بالمائة من احتياجات المركب من الحديد الخام بينما الكمية المتبقية يوفرها منجم بوخضرة بتبسة.

يذكر أن المنجم مركب الحجار عرف 3 توقفات للفرن العالي بسبب تذبذب التموين بالحديد الخام منذ بداية السنة