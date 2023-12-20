تم إطلاق عملية إعادة تشغيل الفرن العالي لمركب سيدار الحجار بعنابة و ذلك بعد توقف دام ثلاثة أشهر.

وفي تصريح لوأج أكد الرئيس المدير العام للمركب، كريم بولعيون أن الدخول الفعلي للفرن العالي في عملية الإنتاج سيكون في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأضاف بولعيون أن إطلاق عملية إعادة تشغيل هذا الفرن العالي جاءت بعد معالجة إشكالية عدم تموين هذا المركب بمادة الفحم الحجري التي تعد ضرورية لتشغيل الفرن العالي والتي تعذر استيرادها بسبب ضائقة مالية لدى المؤسسة.

وكما أشار ذات المسؤول إعادة تشغيل الفرن العالي تشكل فرصة هامة للمركب وعماله من أجل رفع التحدي وكسب رهان تحقيق النجاعة الاقتصادية الضرورية للمحافظة على هذا المكسب الرمز لصناعة الحديد والصلب بالجزائر.