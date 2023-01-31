إعادة تشغيل “تيليفيريك” العاصمة وقسنطينة قريبا

أعلن وزير النقل، كمال بلجود، أنه سيتم الشروع في “الأيام القادمة” في إعادة تشغيل المصعد الهوائي “تيليفيريك” بقسنطينة والجزائر العاصمة.

كما أوضح بلجود أنه “تم رصد المبالغ المالية للشروع في الأيام القادمة في إعادة تشغيل المصعد الهوائي “تيليفيريك” لقسنطينة والجزائر العاصمة”. مشيرا إلى أنه توجد حاليا 7 مصاعد هوائية وظيفية من مجموع 13 على المستوى الوطني.

وأضاف الوزير أن المصعد الهوائي “تيليفيريك” لمدينة وهران كان معطلا لعدة سنوات واتخذت بشأنه جميع الإجراءات من قبل المختصين. والتقنيين والسلطات المحلية لإعادة تأهيله وتحديثه. قائلا بأنه “قيمة مضافة للسياحة أضفى صبغة جمالية لعاصمة الغرب الجزائري”.

وتمثلت طبيعة أشغال هذا المشروع في إعادة تأهيل وتحديث محطة الانطلاق حي “النصر” (الدرب سابقا). وتلك الخاصة بالوصول بأعالي جبل مرجاجو وكذا إعادة بناء محطة سي صالح (الصنوبر سابقا).

وستمكن هذه الوسيلة العصرية للنقل الممتدة على مسافة تقارب 1.900 متر. والتي تضم إجمالا 36 عربة من ثمانية مقاعد, من نقل زهاء 1.200 راكب في الساعة. وتقدر التكلفة الإجمالية لمشروع إعادة تأهيل و تحديث المصعد الهوائي الذي أسند لمؤسسة سويسرية-نمساوية بأكثر من 1.47 مليار دج. وتمت عملية تجريب عربات فارغة على طول مسار المصعد و لاختبار جميع الأجهزة الإلكتروميكانيكية والكوابل.

وعن توسعة تراموي وهران، قال الوزير بأنه سيتم دراسة هذا المشروع ومن تم اتخاذ القرار. لافتا إلى أن “هناك مشاريع ذات أولوية في مختلف ولايات الوطن لها علاقة مباشرة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن”.

وقدمت للوزير دراسة مشروع توسعة تراموي وهران المجمد يشمل ثلاثة خطوط باتجاه كل من المطار الدولي لوهران “أحمد بن بلة”. والقطب الحضري لبلدة بلقايد ببلدية بئر الجير على مسافة إجمالية تتجاوز 21 كلم بمجموع 29 محطة. وأعلن الوزير عن تدشين تراموي مستغانم في 18 فبراير القادم بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد.