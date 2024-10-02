إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر الحامة في العاصمة

أعلنت، الشركة الجزائرية للطاقة فرع سوناطراك، عن إعادة التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر الحامة بالعاصمة. و ذلك بنسبة 50 بالمائة من قدرتها الإنتاجية أي بـ 100.000 متر مكعب في اليوم. و ذلك صباح اليوم الأربعاء، تمام الساعة 4:30 صباحا.

وأوضحت الشركة الجزائرية للطاقة فرع سوناطراك أن التوقف التام الذي عرفته محطة تحلية مياه البحر الحامة بالجزائر العاصمة مساء يوم أمس الثلاثاء، جاء نتيجة حادث أدى لنشوب حريق في إحدى الخلايا الكهربائية للمحطة.

كما أشارت الشركة، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات المتخذة من أجل الصيانة وإعادة التشغيل من طرف الفرق التقنية المختصة. التي أشرف عليها منذ اللحظة الأولى الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك لطفي زنادي.

وفي المقابل -تضيف الشركة- تستمر الفرق التقنية المختصة العمل بدون توقف من أجل إعادة التشغيل الكامل للمحطة بأقصى طاقتها الإنتاجية في الساعات القادمة.