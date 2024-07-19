إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر بعين تموشنت

أعلنت الشركة الجزائرية للطاقة AEC، فرع مجمع سونطراك، أنه قد تم ليلة أمس الخميس في ظرف قياسي إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر شاطئ الهلال ببني صاف ولاية عين تيموشنت.

وقالت الشركة، في بيان لها، أنه تم تشغيل محطة تحلية مياه البحر شاطئ الهلال بنجاح وبشكل جزئي مما سيوفر 100000م3\يوم من الماء الشروب للمنطقة وضمان الخدمة العمومية.

مشيرة إلى أنه ستستمر أشغال الصيانة على قدم وساق ودون توقف لبلوغ كامل الطاقة الإنتاجية للمحطة التي تبلغ 200000م3\يوم في أقرب الآجال.

للعلم فإن الشركة الجزائرية للطاقة AEC ومنذ اللحظة الأولى للحادث سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية بكل أنواعها 24/24سا لأجل إعادة تشغيل المحطة بأسرع ما يمكن.

وجاء ذلك بفضل الفريق التقني وخلية الأزمة التي سيرها الرئيس المدير العام لطفي زنادي شخصيا من داخل المحطة منذ اليوم الأول إلى غاية إعادة تشغيل المحطة.

كما شكرت الشركة الجزائرية للطاقةAEC فرع سونطراك التعزيزات التقنية المعتبرة التي سخرها مجمع سونطراك عبر فروعه: شركة الصيانة الصناعية أرزيوSOMIZ، والشركة الجزائرية للأشغال البترولية الكبرىGTP، ونشاط سوناطراك للفصل والتمييعLQS.

وكذا تقنيو محطة كهرماء ومحطة حُنين AEC، الذين عملوا 24/24سا لاعادة تشغيل المحطة.