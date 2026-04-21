إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر فوكة 1 بتيبازة بعد صيانة دورية

أعلنت الشركة الجزائرية لتحلية مياه البحر، التابعة لمجمع سوناطراك، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر فوكة 1 بولاية تيبازة، عقب استكمال أشغال الصيانة الدورية.

وجاء في بيان للشركة أن عملية الصيانة المبرمجة، التي انطلقت بتاريخ 19 أفريل الجاري، تم الانتهاء منها قبل الآجال المحددة، حيث كان من المرتقب اختتامها يوم 22 أفريل.

وأضاف المصدر ذاته أن المحطة دخلت مجدداً حيز الخدمة، وتعمل حالياً في ظروف تشغيل عادية، بما يضمن استمرارية التزويد بالمياه.

وأكدت الشركة أن هذه العملية تندرج ضمن برنامج صيانة استباقي يهدف إلى ضمان جاهزية المنشآت وتعزيز استمرارية الخدمة وفق المعايير المعتمدة.