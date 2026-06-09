أعلن الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر وهران-الرأس الأبيض بشكل عادي. ووفق البروتوكولات التقنية والتنظيمية المعتمدة، بعد الانتهاء من عملية الصيانة السنوية الدورية المبرمجة.

كما تمت عملية إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر في ظروف عادية، مع ضمان أعلى مستويات التحكم والمتابعة التقنية. بفضل تجند الفرق التقنية والإدارية التي أشرفت على مختلف مراحل العملية بكفاءة واحترافية عالية. وتعمل المحطة حاليًا بشكل عادي بما يضمن استمرارية التزويد بالماء وتعزيز استقرار الخدمة. خاصة مع ارتفاع الطلب خلال الفترة الحالية.

وأكدت الشركة التزامها الدائم بالحفاظ على الجاهزية المثلى لمنشآتها الاستراتيجية، وفق أعلى معايير الجودة والأداء. بما يساهم في دعم وتعزيز الأمن المائي الوطني.

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