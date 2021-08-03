 إعادة تشغيل محطة توليد الاكسجين المتوقفة منذ اكثر من 15 سنة في تيارت

تمكن اليوم عدد من العمال من إعادة تشغيل محطة توليد الاكسجين الواقعة بالمنطقة الصناعية الزعرورة بتيارت. وأفادت مصدر مطلعة ان العمال ومنذ أن شرعوا في عملهم الخميس الماضي تمكنوا أمس من إعادة تشغيل المحطة المتواجدة بوحدة السباكة بالمنطقة الصناعية المعروفة بـ “سينميطال” والمتوقفة منذ أكثر من 15 سنة.

حيث تنقل والي الولاية الى الوحدة نهاية الأسبوع الماضي رفقة عدد من المديرين من بينهم مدير الصحة و مدير الأشغال العمومية ودعا بالشروع الفوري في إعادة تشغيلها.

وشارك كل من عمال الوحدة المتقاعدين و أساتذة جامعيين و مهندسين و متطوعين آخرين وبمساعدة تقنيين من شركة سوناطراك. كما ساهموا بشكل كبير في إعادة تشغيل الوحدة التي أثلجت صدور الجميع أمام النقص الكبير في مادة الأكسجين بالمؤسسات الصحية. أبن تم أخذ عينة الى المخابر للتأكد من صلاحيته و من المنتظر في حالة ثبت ذلك ان يُزود الولاية كاملة و حتى ولايات أخرى بالأكسجين .