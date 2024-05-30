إعادة تشغيل مصفاة سكيكدة بصفة كلية

أعيد اليوم الأربعاء تشغيل مصفاة سكيكدة “بصفة كلية” بعد استكمال عملية الصيانة الدورية لمنشآتها الإنتاجية والتجهيزات المرتبطة بها.

وأشاد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، خلال زيارته للولاية بنجاح عملية صيانة مصفاة سكيكدة بعد توقيفها الكلي منذ الثالث ماي الجاري. مع عدم تسجيل أي تذبذب عبر السوق الوطنية خاصة في مادة المازوت. مشيرا إلى أن عملية صيانة مصفاة سكيكدة وتوقفها الكلي لعدة أيام كانت جد صعبة. إلا أن إطارات المجمع قد رفعوا تحدي إنجاحها. مفيدا بأنه تم إسداء توجيهات لحشد كل الطاقات المتاحة وتوفير كل الوسائل اللازمة للعملية وكسب الرهان. لتفادي أي تذبذب محتمل في إمداد السوق الوطنية بالوقود بصفة منتظمة.

كما أضاف حشيشي أنه قد تمت إحاطة هذه العملية بأقصى درجات العناية والاهتمام. على اعتبار أن مصفاة سكيكدة تساهم في تموين السوق الوطنية بنسبة 67 بالمائة من البنزين وخاصة المازوت. مشيرا إلى أنه بإعادة تشغيل الوحدة الثانية للمصفاة اليوم الأربعاء وفق الآجال المحددة و ذلك بعد إعادة تشغيل الوحدة الأولى في 21 ماي الجاري ستتم العودة لإنتاج مادة المازوت بصفة عادية.

من جهة أخرى، أفاد حشيشي أن عملية صيانة مصفاة سكيكدة مكنت من إعادة تشغيل وحدة الأسفلت “الزفت” المتوقفة منذ سنة 2019 بقدرة إنتاج 120 ألف طن سنويا. والتي ستساهم في التقليل من استيراد هذه المادة التي تبلغ احتياجات الجزائر منها 800 ألف طن سنويا.

من جهتهم قام مسؤولو مصفاة سكيكدة قبل انطلاق عملية الصيانة بتخزين 456 ألف متر مكعب من المازوت على مستوى المصفاة. لتموين السوق الوطنية خلال فترة التوقف الكلي لها التي بلغت 25 يوما وذلك تنفيذا لمخطط العمل الدقيق الذي تم وضعه لصيانة المصفاة.