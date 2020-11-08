إعادة تعليق النقل الحضري للأشخاص “العمومي والخاص” أيام العطل الأسبوعية

قررت الحكومة إعادة تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية على المستوى الوطني.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فإن النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات يبقى ممنوعا وأن كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض للعقوبات القانونية الـمنصوص عليها.

بالإضافة إلى غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى التراب الوطني، لمدة خمسة عشرة يومًا، ابتداء من الغد الإثنين.

أما فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية، سيتم تنفيذ رقابة صارمة من قبل الـمصالح الـمختصة على مستوى هذه الأماكن.

وذلك من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية، والارتداء الإجباري للقناع، وكذا التباعد الجسدي.

وأضاف البيان، أنه يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك التدابير الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس “كوفيد ــ 19”.

وقررت الحكومة أيضا تمديد الإجراء الذي يحظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الـمناسبات، مثل التجمعات على مستوى الـمقابر.

وذكرت الحكومة بأنه قد ثبت أن هذه التجمعات تساهم في إنتشار الوباء وأنه من الضروري احترام التدابير الـمقررة في هذا الإطار.

كما سيتم إتخاذ عقوبات قانونية ضد الـمخالفين، وكذا ضد أصحاب الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.