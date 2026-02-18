إعادة تفعيل الاتفاق الثنائي بين “سونلغاز” وشركة الكهرباء النيجرية “نيجلاك”

عُقد، اليوم الأربعاء 18 فيفري 2026، اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بين مسؤولي مجمع “سونلغاز” وعدد من مسؤولي شركة الكهرباء النيجرية “نيجلاك”، بحضور إطارات مسيّرة من كلا الشركتين.

وذلك لمناقشة سبل تسريع وتيرة التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، خاصة ما تعلّق باستكمال واعتماد الاتفاقيات قيد الدراسة.

ويأتي هذا تنفيذا لمخرجات زيارة الأخوة والعمل التي قادت رئيس جمهورية النيجر إلى الجزائر يومي 15 و16 فيفري الجاري، وتحت إشراف وزارة الطاقة والطاقات المتجددة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إيفاد فريق من المختصين من “سونلغاز” إلى العاصمة النيجرية نيامي، قصد الشروع في دراسة مدى جاهزية الموقع الذي تم اختياره لإنجاز مشروع محطة إنتاج الكهرباء التي ستنجزها “سونلغاز” لفائدة شركة “نيجلاك”، وهو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز تأمين النيجر بالطاقة الكهربائية.

كما يتضمن مشروع الشراكة والتعاون استقبال “سونلغاز” فريقًا تقنيًّا من “نيجلاك”، سيتابع تكوينا متكاملا بمدرسة التكوين في الهندسة التابعة لفرع سونلغاز-الخدمات، بأدرار.

وخلال الاجتماع، تم أيضًا التأكيد على استعداد مجمّع “سونلغاز”، من خلال شركاته الفرعية وبنيته التحتية المتطورة وخبراته الواسعة في مختلف مجالات النشاط الطاقوي، لإنجاح الشراكة القائمة بين الشركتين، بما يسمح بإعادة بعث وفتح آفاق تنموية جديدة تخدم المصالح المشتركة بين البلدين وتعزز ديناميكية التقارب بين الشعبين الشقيقين.

من جهتهم، أعرب مسؤولو شركة “نيجلاك” عن ارتياحهم لإعادة بعث المشاريع المشتركة، بما يمنح دفعًا جديدًا للتعاون الثنائي.