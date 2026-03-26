إعادة تفعيل معاهدة الصداقة بين الجزائر وإسبانيا

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إعادة تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربط الجزائر وإسبانيا منذ أكتوبر 2002.

وذلك خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شكّل هذا الاستقبال فرصة لاستعراض حالة العلاقات الجزائرية الإسبانية والآفاق الواعدة أمامها، إذ تتسم هذه العلاقات حاليا بحركية لافتة من حيث توطيدها وتنويعها.

وفي هذا الصدد وبهدف تعزيز هذه الحركية، أبلغ رئيس الجمهورية وزير الخارجية الإسباني بقراره إعادة تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربط الجزائر وإسبانيا منذ أكتوبر 2002. يضيف البيان.