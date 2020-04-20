إعادة تنصيب مديرة الصحة السابقة لولاية سطيف بعد تبرئتها من تهم الفساد

أشرف مساء اليوم والي ولاية سطيف محمد بلكاتب على إعادة تنصيب مديرة الصحة السابقة نمير دليلة على رأس مديرية الصحة والسكان لولاية سطيف.

وأفاد بيان لولاية سطيف، أن تنصيب نمير دليلة جاء بعد حصولها على البراءة من طرف مجلس قضاء برج بوعريريج بعدما قضى باخلاء سبيلها و اسقاط كل التهم المتابعة بها التي تتعلق بالفساد لما كانت تدير مديرية الصحة بولاية برج بوعريريج كمديرة.

وحسب المكلف بالإعلام على مستوى الولاية أكد أن هذا التنصيب أشرف عليه والي الولاية جاء بعد إعادة تعيينها من طرف وزارة الصحة والسكان حسب ما يمليه قانون الدولة الجزائرية الذي يرجع كل حقوق الإطارات التي تثبت برائتها بحكم قضائي.

وحسب اتصال هاتفي لمكلفة بالاعلام على مستوى مديرية الصحة والسكان التي أكدت أنه تم تحويل مهام مدير الحالي دهان عبد الحكيم الذي تولى مهام مدير الصحة بالنيابة بعدما كان على رأس مؤسسة استشفائية بعين لكبيرة إلى مهام أخرى.