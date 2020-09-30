استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة يتعلق بمشروع إعادة تنظيم المخبر الوطني للكشف عن تعاطي الـمنشطات ومكافحتها.

ويحدد الـمرسوم التنفيذي مهام الوكالة الوطنية لـمكافحة الـمنشطات وتنظيمها، وإعادة تنظيم الـمخبر الوطني للكشف عن تعاطي المنشطات ومكافحتها.

ووفقا لأحكام القانون الـمؤرخ في 23 جويلية 2013 الـمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يكلف الـمخبر الوطني للكشف عن تعاطي الـمنشطات ومكافحتها بتحليل العينات والكشف عن الـمواد والأساليب الـمحظورة في مجال تعاطي الـمنشطات.