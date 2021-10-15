إعادة تهيئة أرضية “مصطفى تشاكر” تواجه مُشكلا جديدا!

كشف مدير الشباب والرياضة الجديد لولاية البليدة، سعيد زوقاري، عن “مُشكل جديد”، يُعطل إنطلاق عملية تهيئة أرضية الشهيد “مصطفى تشاكر”، في سيناريو مُثير للقلق، خاصة وأن الخضر سيحتاجونها بعد أسابيع قليلة من الآن لإستقبال بوركينافاسو.

وتحدث زوقاري للإذاعة الوطنية قائلا :”البذور متواجدة على مُستوى المطار منذ قرابة يومين، وننتظر الترخيص لإستلامها، من طرف الجهات المسؤولة، ونأمل أن نتحصل عليها في أقرب الآجال الممكنة”.

وواصل :”كل تأخر، يعني تأخر عملية إعادة تهيئة الأرضية، مما قد يحرمنا من تجهيزها في الوقت المُناسب للقاء القادم”.

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