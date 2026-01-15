إعادة تهيئة الأسواق الجوارية عبر بلديات العاصمة

ترأس أمس الأربعاء، الوزير والي ولاية الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية.

وتم خلال الإجتماع التطرق إلى الحملة الولائية لتنظيف الأسواق الجوارية التي أطلقتها ولاية الجزائر تحسبًا لحلول شهر رمضان الفضيل. حيث تم تقديم عرض مفصل حول الوسائل المادية والموارد البشرية المسخرة من طرف المؤسسات العمومية الولائية لإنجاح هذه العملية. إضافة إلى برنامج العمل لضمان التهيئة الداخلية والخارجية للأسواق عبر كل البلديات.

كما تم متابعة مدى تقدم البرامج المسجلة على عاتق مديرية التجهيزات العمومية لولاية الجزائر، حيث استمع الوزير إلى عرض مفصل قدمه مدير التجهيزات العمومية. تضمّن حصيلة شاملة لمختلف العمليات المسجّلة، والتي بلغ عددها 269 عملية. موزعة على عدة قطاعات على غرار التعليم العالي، التربية، الصحة، النقل، الفلاحة، الشباب والرياضة. إلى جانب عدد من المنشآت الإدارية لقطاعات العدالة، الجماعات المحلية، الاتصال والمالية، حيث عرفت مختلف المشاريع نسبا متقدمة من الإنجاز.

من جهته، اسدى الوزير والي العاصمة توجيهات بتسريع وتيرة الأشغال لإنجاز مختلف المشاريع خاصة ما تعلق بقطاع التربية. كما أكد على ضرورة تسوية الوضعية المالية لمؤسسات الإنجاز.

