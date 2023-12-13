إعادة تهيئة كل قاعات الصلاة المتواجدة بالمحطة الغربية لمطار الجزائر

تقوم شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر بإعادة تهيئة كل قاعات الصلاة المتواجدة على مستوى المحطة الغربية لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وأكدت إدارة مطار الجزائر في بيان لها، التزامها على ضمان راحة مستخدميها والسهر على نظافة فضاءاتها.

كما دعت مستخدميها إلى المشاركة الفعالة في الحفاظ على نظافة المناطق المشتركة لاسيما قاعات الصلاة.

وفي الأخير وجهت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر اعتذاراتها لكل مستخدميها على الازعاج الناجم عن هاته الأشغال.