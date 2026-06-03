إعادة تهيئة مركب 24 فيفري.. والي سيدي بلعباس يشدّد على التقيد بمعايير الجودة وتسريع وتيرة الأشغال

يواصل والي سيدي بلعباس، كمال حاجي، خرجاته الميدانية لمتابعة المشاريع التنموية والرياضية، حيث وقف، اليوم الأربعاء، على مدى تقدم أشغال تهيئة مركب 24 فيفري 1956، أحد أهم المنشآت الرياضية بالولاية.

وخلال الزيارة، عاين المسؤول الأول على الولاية مختلف الأشغال الجارية بالمركب، وتشمل التهيئة الخارجية، والواجهة الرئيسية للملعب، وتهيئة غرف تغيير الملابس. إلى جانب تجديد الشبكات والقنوات المختلفة، فضلاً عن الأشغال المتعلقة بالمرافق التابعة للمركب الرياضي.

وفي هذا السياق، أسدى الوالي جملة من التعليمات الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز. من خلال تدعيم الورشات بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة. مع الحرص على احترام الآجال المحددة لتسلّم المشروع.

كما شدد على ضرورة التقيد بمعايير الجودة والنوعية في جميع مراحل الإنجاز، بما يضمن إعادة تأهيل هذا الصرح الرياضي وفق المواصفات المطلوبة. ليكون جاهزاً لاحتضان مختلف التظاهرات وخدمة الحركة الرياضية بولاية سيدي بلعباس.