إعادة تهيئة ملعب “مصطفى تشاكر” وتخصيصه لمباريات الخضر

كشف والي البليدة، يوسف شرفة، أنه سيتم إعادة تهيئة ملعب “مصطفى تشاكر”، خلال السنة الجارية 2019، لتخصيصه مستقبلا لمباريات الخضر.

ونقلت (و.أ.ج)، تصريحات يوسف شرفة، أين قال: “ملعب “تشاكر” سيشهد عملية واسعة لإعادة التهيئة، وسيتم تخصيصه لمباريات المنتخب الوطني فقط”.

وأضاف: “الهدف من هذه العملية، إعطاء الملعب مقاييس الإتحاد الدولي لكرة القدم، ليتمكن من احتضان مختلف المنافسات الإقليمية والدولية مستقبلا”.

وتابع: “بعد الإنتهاء من تهيئة الملعب، سيتم إسناد تسييره للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وسيكون قرار إجراء المباريات به من صلاحياتها”.