إعادة تهيئة ملعب 20 أوت تحسبا لمواجهة شباب بلوزداد في كأس “الكاف”

تعمل إدارة ملعب 20 أوت، بالتنسيق مع بلدية بلوزداد، على تجهيز الملعب قبل الموعد القاري لفريق شباب بلوزداد غدا الثلاثاء عندما يواجه أونز كرياتور المالي، في الدور التمهيدي.

حيث يواصل العمال أشغالهم على قدم وساق من أجل تجهيز الملعب في موعده، إذ عملوا على إعادة تهيئة النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس للملعب.

كما قاموا بتنظيف المدرجات ومحيط الملعب، ليكون جاهزا الملعب 100 بالمائة في يوم المباراة، لاستقبال ضيوف بلوزداد والجزائر في أفضل الظروف.

وقال مدير ملعب 20 أوت عمر سحنون في تصريح لتلفزيون “النهار”:” نقوم بهذه الأشغال استثنائيا حتى لا تجد “الكاف” أي حجة حتى تقول ان الملعب ليس جاهزا”.