إعادة تهيئة وعصرنة المحطة الحموية حمام بوحجر بعين تموشنت

قام وزير السياحة، محمد حميدو، في افتتاح زيارته لولاية عين تموشنت، بزيارة المحطة الحموية العمومية حمام بوحجر.

وحسب بيان للوزارة، وقف الوزير على مدى تقدم أشغال إعادة تهيئة وعصرنة المحطة الحموية حمام بوحجر، والمنتظر تسليمها نهاية ديسمبر المقبل.

وأمر الوزير، بضرورة احترام الآجال المحددة لتسليم المشروع، وأعطى توجيهات للمسيرين بضرورة تسخير كافة الوسائل العصرية المتعلقة بالتسيير والاستغلال.

ومن هذه الوسائل، الدفع الالكتروني وإستعمال الألواح الشمسية في التزويد بالكهرباء.

كما دعا الوزير، لالزامية تفعيل الإتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة، حول تكوين الأطباء المختصين في العلاج على مستوى المحطات الحموية.